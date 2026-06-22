31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den aday gösterilen ve Haymana Belediye Başkanlığı görevine seçilen Koç'un kararı, Ankara siyasetinde dikkat çekti. İstifanın ardından gözler, Koç'un siyasi kariyerine hangi çatı altında devam edeceğine çevrildi.

Levent Koç'un istifa kararının gerekçesine ilişkin detaylı açıklamanın ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Belediye yönetiminde ise mevcut görev ve hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtiliyor.

CHP'de son aylarda bazı belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin farklı gerekçelerle partilerinden ayrılması, siyasi kulislerde yeni değerlendirmeleri beraberinde getiriyor. Haymana Belediye Başkanı'nın istifası da bu süreçte dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Önümüzdeki günlerde Levent Koç'un bağımsız olarak mı yoluna devam edeceği yoksa başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı netlik kazanacak.