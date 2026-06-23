Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sağlanan mutabakat sonucunda, Türkiye genelindeki araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanan TURKA yeni dönemin detaylarını paylaştı. Şirket, vatandaşların sıkça dile getirdiği kredi ve banka kartı ödemelerindeki komisyon kesintisini 15 Ağustos 2027 tarihi itibarıyla tamamen sonlandıracak.

Trafiğe kayıtlı 34 milyonu aşkın aracın bulunduğu Türkiye'de, her yıl tekrarlar dahil yaklaşık 16 milyon muayene işlemi gerçekleştiriliyor.

TURKA

İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman'ın yaptığı açıklamaya göre, yeni dönemde 81 ilde toplam 249 sabit ve ilk etapta 100 mobil istasyon faaliyete geçecek. İlerleyen süreçte mobil istasyon sayısının 250'ye çıkarılması hedefleniyor.

YENİ NESİL DİJİTAL İSTASYONLAR

Hizmet ağını genişletirken teknolojik altyapıyı da merkeze alan şirket, yapay zeka destekli görüntü işleme, çok noktalı kamera ve lazer tarayıcı sistemleri kullanacak. Bu kapsamda İstanbul'da örnek bir istasyon kurularak AR-GE merkezi olarak faaliyet göstermesi planlanıyor. Aynı zamanda TURKA

Akademi bünyesinde görev alacak teknik ekiplerin uygulamalı eğitimleri de bu merkezde gerçekleştirilecek.

KART KOMİSYONU İPTALİ SÜRÜCÜLERE NE SAĞLAYACAK?

Mevcut sistemde nakit taşımak istemeyen sürücüler, zorunlu muayene ücretlerine ek olarak banka ve kredi kartı kullanımlarında komisyon ödemek durumunda kalıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte bu ek maliyet ortadan kalkarken, vatandaşların dijital ödeme yöntemlerine daha kolay ve masrafsız şekilde yönelmesi sağlanacak.

Salman, amaçlarının sadece yeni binalar inşa etmek olmadığını, ülkenin her noktasında aynı standartta ve erişilebilir bir ağ kurmak olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde istasyon kuracak iş ortaklarının büyük bir kısmıyla anlaşmaların tamamlandığı yeni muayene süreci, 2027 yılı Ağustos ayında resmi olarak başlayacak.