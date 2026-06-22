ANTALYA'DA bir evin bahçesinde hareketsiz halde bulunan yabancı uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğinin belirlenmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Rusya vatandaşı 51 yaşındaki Sergei Tremasov olduğu tespit edildi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2240 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevrede yaşayan vatandaşlar, bir evin bahçesinde uzun süre hareketsiz şekilde yüzüstü yatan kişiyi fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölge güvenlik çemberine alınırken, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri adrese yönlendirildi.

KİMLİĞİ PASAPORTUNDAN BELİRLENDİ

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, hayatını kaybeden kişinin üzerinde bulunan pasaport ve cep telefonu üzerinden kimlik tespiti gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalarda şahsın Rusya vatandaşı Sergei Tremasov olduğu belirlendi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde Tremasov'un 10 Haziran tarihinde Antalya Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Antalya'ya geliş amacı ve son günlerde kimlerle görüştüğüne ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi.

CİNAYET BÜRO EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesi üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma yürüttü. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınırken, mahallede yaşayan vatandaşların bilgisine de başvuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ölüm nedenine ilişkin net bir bulguya ulaşılamadığı öğrenilirken, polis ekiplerinin tüm ihtimalleri değerlendirdiği belirtildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sergei Tremasov'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adli tıp uzmanlarının gerçekleştireceği otopsinin ardından ölümün doğal nedenlerden mi yoksa başka bir etkenden mi kaynaklandığı netlik kazanacak. Polis ekipleri ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.