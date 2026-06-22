KAHRAMANMARAŞ’ın Elbistan ilçesinde yalnız yaşayan Ali Boyraz Koç’un cansız bedeni, komşuların yaptığı ihbar üzerine bulundu. Evin çevresinden yayılan kötü kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, acı gerçekle karşılaştı.

Olay, ilçeye bağlı Akören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir Ali Boyraz Koç’u göremeyen komşuları, evin çevresinden gelen yoğun kokunun artması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DUVARIN ALTINDA BULUNDU

Adrese ulaşan ekipler, ev ve bahçe çevresinde yaptıkları araştırmada yıkılmış bir bahçe duvarını fark etti. İncelemelerini bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, duvarın altında Ali Boyraz Koç’un cansız bedenine ulaştı.

Yapılan ilk değerlendirmelerde Koç’un yaklaşık dört gün önce hayatını kaybettiği ve çevreye yayılan kötü kokunun da çürümeye başlayan cesetten kaynaklandığı belirlendi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri detaylı inceleme gerçekleştirdi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ali Boyraz Koç’un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İlk bulgular, Koç’un yıkılan bahçe duvarının altında kalarak yaşamını yitirmiş olabileceğine işaret etti.

Ancak ölüm nedeninin kesin olarak belirlenebilmesi için yapılacak otopsi sonucunun beklendiği öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Mahalle sakinleri ise yalnız yaşayan Koç’un ölüm haberini üzüntüyle karşılarken, uzun süre kendisinden haber alınamamasının ardından yaşanan olayın herkesi derinden etkilediğini ifade etti.