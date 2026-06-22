Antalya'nın Gebizli Mahallesi 1122. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İkinci kattaki dairenin mutfağında başladığı tahmin edilen alevler, kısa sürede büyüyerek üst kata sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, 3'üncü katta mahsur kalan 1'i kadın 2 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Alevlerin hızla yayılması sonucu üst kattaki dairede mahsur kalan kişilere, binanın arka cephesinden merdivenli itfaiye aracıyla ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollere göre, kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye erlerinin tazyikli su kullanarak gerçekleştirdiği yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yetkililerin aktardığına göre, alevlerin ilk çıkış noktası olan 2'nci kattaki daire tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sirayet ettiği 3'üncü kattaki evde de ciddi maddi hasar meydana geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olay anında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, bina koridorlarını kaplayan yoğun duman ve alevlerin şiddeti yer aldı. Çevredeki vatandaşlar söndürme çalışmalarını yakından takip ederken, itfaiye ve polis ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.

MUTFAK YANGINLARINDA İLK MÜDAHALE HAYATI KORUYOR

Uzmanlar, ev yangınlarının büyük bir bölümünün mutfak kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, bu tür durumlarda alınacak basit önlemlerin önemini vurguluyor. Özellikle elektrikli ev aletlerinden veya ocakta unutulan yemeklerden kaynaklanan alevlenmelerde, kapıların kapatılarak duman yayılımının yavaşlatılması hayati önem taşıyor. Hızlı ihbar ve itfaiye ekiplerinin profesyonel tahliye yöntemleri, olası can kayıplarının önüne geçilmesinde en büyük etken olarak öne çıkıyor.