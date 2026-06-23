Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisine yönelik şiddet eylemleri ve ısrarlı takibini sürdürdüğü gerekçesiyle eski sevgilisi Berk Çetin hakkında İstanbul Aile Mahkemesi'nden 3 aylık yeni bir uzaklaştırma kararı çıkardı. Daha önce şiddet uyguladığı gerekçesiyle ceza alan Çetin'in, kararı ihlal etmesi durumunda hapse gireceği bildirildi.

Geçtiğimiz dönemde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Berk Çetin hakkında 'kadına karşı basit yaralama' suçlamasıyla 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Yargılama sürecinde hakim karşısına çıkan sanık Çetin, yaptığı eylemden dolayı pişman olduğunu belirterek, 'Yapmamam gereken bir şeydi. Bir hata yaptım, beraatımı istiyorum' ifadelerini kullanmıştı. Mahkeme heyeti ise yargılama sonucunda sanığı 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

'SAPLANTILI AŞK' İDDİASIYLA YENİ BAŞVURU

Ceza davasının karara bağlanmasının ardından, Berk Çetin'in rahatsız edici eylemlerine devam ettiği öne sürüldü. Danla Bilic'in avukatları aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Çetin'in değişken psikolojik durumu nedeniyle ne tür bir eylemde bulunacağının öngörülemediği vurgulandı.

Dilekçede, şüphelinin müvekkilleriyle yeniden ilişki kurmak istediği ve saplantılı bir tutum sergilediği ifade edildi. Akli dengesi yerinde olan bir bireyin karşılıksız kalan bu saplantısı sonucunda, geçmişte olduğu gibi yeniden fiziksel veya psikolojik zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu mahkemeye aktarıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI İHLAL EDİLİRSE NE OLUR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen bu tür tedbir kararlarının ihlali, doğrudan 'zorlama hapsi' yaptırımını beraberinde getiriyor. Mahkemenin kararına aykırı davranılması durumunda, ihlalin niteliğine göre fail hakkında ilk etapta 3 ila 15 gün arasında değişen hapis cezası uygulanıyor.

Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, sunulan gerekçeleri haklı bularak Berk Çetin'in 3 ay boyunca Danla Bilic'in evine veya iş yerine yaklaşmasını yasakladı. Karar kapsamında Çetin, iletişim araçlarıyla rahatsızlık veremeyecek; hakaret, aşağılama veya şiddet tehdidi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Mahkeme, bu kuralların herhangi birine uyulmaması halinde failin doğrudan hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılacağını resmi olarak karara bağladı.