ABD tarihinin en büyük sağlık sigortası (Medicare) dolandırıcılıklarından birine imza attığı öne sürülen ve Mayıs 2025'ten bu yana firari olan Ibrahim Khaldoon Hilmi, Türkiye'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adalete teslim edilmek üzere ABD'ye gönderildi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, operasyonun detaylarını FBI Direktörü Kash Patel sosyal medya üzerinden duyurdu. Patel, şüphelinin 3,7 milyar dolarlık devasa bir dolandırıcılık ağını yönettiğini ve Türk yetkililerle yapılan ortak çalışma sayesinde yakalandığını bildirdi.

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

FBI Miami ofisi ile Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan Hilmi'nin iade süreci sorunsuz tamamlandı. FBI Direktörü Patel, operasyonun başarıya ulaşmasında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ve Türkiye'deki kurumların kritik rol oynadığını vurguladı. Sürecin, Trump yönetimi ve Başkan Yardımcısı Vance liderliğindeki Beyaz Saray Görev Gücü'nün Amerikan vergi mükelleflerini koruma mücadelesinde önemli bir zafer olduğu ifade edildi.

SİSTEM NASIL DOLANDIRILDI?

İddialara göre uluslararası dolandırıcılık şebekesi, ABD genelinde 30'dan fazla paravan şirket kurarak faaliyet gösterdi. Binlerce doktor ve hastanın kimlik bilgileri çalınarak, hastalara aslında hiç teslim edilmeyen tıbbi malzemeler üzerinden devlete milyarlarca dolarlık fatura kesildi. Elde edilen yasa dışı gelirin ise farklı ülkeler üzerinden aklanarak küresel finans sistemine sokulduğu öne sürülüyor.

DİĞER FİRARİ NEREDE YAKALANDI?

FBI'ın sağlık sigortası dolandırıcılığına yönelik küresel operasyonları yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz perşembe günü, sistemi 1,3 milyar dolar zarara uğratmakla suçlanan eski film yapımcısı Herbert Kimble da Filipinler'de yakalandı. 4 Nisan 2019 tarihinde rüşvet ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden ancak 2024 yılındaki ceza duruşmasına katılmayarak kaçan Kimble, FBI'ın en çok aranan dolandırıcılar listesinde yer alıyordu.