Televizyon sunucusu Ece Erken, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı bir videoyla gayrimenkul alımında mağduriyet yaşadığını duyurdu. Yürüyüş esnasında takipçileriyle dertleşen Erken, yazlık sahibi olmak amacıyla yaptığı yatırımda dolandırıldığını öne sürdü. Sunucu, bu süreçte yakın dostu Sergen Yalçın'ın referansına güvenerek hareket ettiğini aktardı.

"BUNLAR GÜVENİLİR DEDİN" SİTEMİ

Yatırım yaptığı kişi veya firmalar hakkında kendisine verilen güvencelerin asılsız çıktığını belirten Ece Erken, yaşadığı hayal kırıklığını doğrudan Sergen Yalçın'a seslenerek dile getirdi. Erken, paylaştığı videoda, "Ah Sergen Yalçın ya... Gerçekten Sergen, kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim? Bunlar güvenilir dedin, bunlardan yazlık al dedin, aldım. Ne oldu bak." ifadelerini kullandı. Konuya dahil edilen Sergen Yalçın cephesinden ise iddialara yönelik henüz bir değerlendirme yapılmadı.

GAYRİMENKUL YATIRIMINDA REFERANS RİSKİ NEDİR?

Gayrimenkul ve yazlık alımlarında yalnızca ikili ilişkilere veya dost tavsiyelerine dayanarak ön ödeme yapılmasının ciddi hukuki riskler barındırdığı biliniyor. Yüklenici firmaların ticari sicili, tapu kayıtları ve inşaatın yasal durumu hakkında resmi kurumlar üzerinden bağımsız araştırma yapılması, olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor. Ece Erken'in sosyal medyaya yansıyan bu tecrübesi, yüksek bütçeli yatırımlarda profesyonel danışmanlık süreçlerinin atlanmaması gerektiğini gösteriyor.