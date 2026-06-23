Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında birlikte kaçtıkları iddia edilen ve bir daha haber alınamayan Ceylan Aktepe ile Arif Uğurlu'nun akıbeti, yeniden açılan soruşturmayla netleşmeye başladı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, olayın bir töre cinayeti olabileceği şüphesiyle gözaltına alınan 20 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILDI

S.A. isimli bir vatandaşın 2014 yılındaki başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturma, çiftin yurt dışına kaçtığı yönündeki beyanlar sebebiyle 2018'de takipsizlikle sonuçlanmıştı. Ancak Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun cinayet şüphesini dile getirmesiyle dosya tekrar raftan indirildi. Savcılık, kayıp çiftin 2010 yılından bu yana hiçbir resmi kurumda işlem yapmadığını, banka hesaplarını kullanmadığını ve GSM hatlarında hareket olmadığını tespit etti.

MAĞARALARDA BULUNAN KEMİKLER İNCELENİYOR

Yürütülen istihbarat çalışmaları ve alınan dinleme kararları sonucunda, aşiret üyelerinin çifti yakaladıktan sonra infaz kararı aldığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine farklı zamanlarda üç ayrı mağarada yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Elde edilen bulgular, kesin kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Kemik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderildi ve kayıp yakınlarından DNA örnekleri alındı.

KAYIP VAKALARINDA DİJİTAL İZLER NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Uzun yıllar çözülemeyen kayıp şahıs dosyalarında, savcılıkların dijital ve finansal iz yokluğunu bir numaralı cinayet şüphesi olarak kabul etmesi hukuki sürecin seyrini değiştiriyor. Kişilerin SGK, banka, tapu veya GSM operatörlerinde yıllar boyu hiçbir işlem yapmaması, "yaşam belirtisinin olmaması" şeklinde delil kabul edilerek sıradan kayıp dosyalarının cinayet soruşturmalarına dönüşmesine zemin hazırlıyor.

GİZLİ TANIK İFADELERİ VE TAPE KAYITLARI DOSYADA

Dosyaya yansıyan gizli tanık beyanlarına göre, dönemin muhtarı Ş.Ü. ve bazı şüphelilerin kaçan çifti yakalayıp aşirete teslim ettiği iddia edildi. Tanıklar, Uğurlu'nun dövülerek, Aktepe'nin ise silahla vurularak öldürüldüğünü ileri sürdü. Ayrıca savcılık kayıtlarına giren telefon dinlemelerinde, şüphelilerin suçu belirli bir kişinin üzerine yıkmaya çalıştığı ve "R. teslim olsun" şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 12 kişiden 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ceylan Aktepe'nin dini nikahlı eşinin babası olduğu belirtilen Ömer Aktepe ise "töre saikiyle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.