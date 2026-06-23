Türk moda dünyasının "Madam Z" lakaplı efsanevi ismi Zühal Yorgancıoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle İzmir'deki evinde 100 yaşında yaşamını yitirdi. Aktarılan bilgilere göre, usta tasarımcının vefatı sanat ve moda camiasında büyük bir kayıp olarak karşılandı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Yorgancıoğlu'nun cenaze törenine ilişkin detaylar aile yakınları tarafından paylaşıldı. Ünlü tasarımcı için 25 Haziran tarihinde Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Kılınacak namazın ardından Yorgancıoğlu'nun naaşı, Urla İskele Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verilecek.

MADAM Z'NİN TÜRK MODASINDAKİ YERİ NEDİR?

Yalnızca bir moda tasarımcısı değil, aynı zamanda ressam ve desen tasarımcısı kimliğiyle de tanınan Yorgancıoğlu, Anadolu'nun geleneksel motiflerini modern çizgilerle harmanlayarak uluslararası alanda büyük başarılara imza attı. Kariyeri boyunca Türkiye'nin kültürel mirasını küresel platformlara taşıyan sanatçı, sayısız ulusal ve uluslararası etkinlikte ülkeyi başarıyla temsil etti. Yorgancıoğlu'nun tasarımları, Türk kültürünün yurt dışında tanınmasında önemli bir köprü görevi gördü.

ÖZEL HAYATI VE AİLESİ

Sanatla iç içe bir yaşam süren Yorgancıoğlu, 1946 yılında resim öğretmeni Mehmet Yorgancıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Asırlık ömrüne pek çok başarı sığdıran usta tasarımcının bu evlilikten Faruk, Haluk ve Müberra isimlerinde üç çocuğu bulunuyordu.