Hong Kong'da Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen tarihi müzayedede, Çin'in Qing Hanedanı dönemine ait nadir bir gümüş para 4.87 milyon dolara (yaklaşık 266 milyon TL) alıcı buldu. Tedavüle hiç girmeyen ve dünya üzerinde sadece 8 adet kaldığı bilinen eser, telefonla bağlanan gizemli bir koleksiyonere satıldı.

"Kısa Bıyıklı Ejderha" (Hsüan-t’ung Short-Whiskered Dragon) adıyla bilinen madeni para, 1911 yılında Tientsin Darphanesi'nde basıldı. Çin yönetiminin karmaşık para sistemini modernleştirmek amacıyla İtalyan gravür ustası Luigi Giorgi'ye hazırlattığı bu tasarım, yalnızca deneme aşamasında kaldı. Tasarımlardan sadece birinin resmiyet kazanmasıyla birlikte, bu prototip nadide bir koleksiyon parçasına dönüştü.

GÜNÜMÜZE KAÇ ADET ULAŞABİLDİ?

Üzerindeki ejderha figürünün 9 milimetrelik kısa bıyıklarıyla diğer deneme basımlarından ayrılan paranın, günümüze yalnızca 8 kopyasının ulaştığı belirtildi. Bu eserlerden beşinin devlet müzelerinde sergilendiği, üçünün ise özel koleksiyonlarda korunduğu aktarıldı. Satışı gerçekleşen paranın, dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşları PCGS ve NGC tarafından aynı anda tescillenen tek örnek olması değerini belirleyen ana unsur oldu.

NUMİSMATİK DÜNYASINDA REKORLAR NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Uzun yıllar Singapurlu iş insanı Peh Chin Hua'nın 2004-2014 yılları arasında oluşturduğu koleksiyonda tutulan eser, nadir madeni paraların küresel piyasadaki istatistiksel önemini ortaya koyuyor. Çin parası kendi alanında rekor kırsa da, genel klasmanda zirve 2021 yılında New York'taki Sotheby's müzayedesinde 18.87 milyon dolara satılan 1933 tarihli Amerikan 'Double Eagle' altın parasına ait olmaya devam ediyor.