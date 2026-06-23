Portal A TARDE tarafından 8 Mart 2026 tarihinde yayımlanan rapora göre, Brezilya'nın Salvador Metropolitan Bölgesi'ndeki Camaçari'de yaşayan 39 yaşındaki Magda Hungria, BYD markasına ait elektrikli kamyon kullanan ilk kadın sürücülerden biri olarak kayıtlara geçti. Evli ve üç çocuk annesi olan Hungria, ağırlıklı olarak erkeklerin istihdam edildiği ağır vasıta sektöründe dikkat çeken bir kariyere sahip.

Hungria'nın görev yaptığı 12 kişilik profesyonel sürücü ekibinde az sayıda kadın yer alıyor. Sürücülük kariyerine 18 yaşında ehliyet alarak başlayan Hungria, 23 yaşında otobüs şoförlüğüne adım attı. Şehir içi, şehirlerarası ve charter taşımacılığı alanlarında edindiği tecrübelerin ardından, yaklaşık 10 yıldır ağır vasıta sektöründe çalışıyor.

AĞIR VASITA SEKTÖRÜNDE KADIN OLMAK

Geçmişte şehirlerarası otobüs kullanan ilk kadınlardan biri olduğu belirtilen Hungria, kamyon şoförlüğüne geçişiyle birlikte ekonomik olarak istikrarlı bir gelir elde etmeye başladı. BYD gibi büyük bir üretim tesisinin lojistik operasyonlarında yer alması, mesleki tecrübesinin sektörel taleplerle nasıl örtüştüğünü gösteriyor. Hungria, yol koşulları ve altyapı eksikliklerinin yanı sıra zaman zaman karşılaşılan önyargıların mesleğin zorlukları arasında bulunduğunu ifade ediyor.

ELEKTRİKLİ KAMYONLAR LOJİSTİKTE NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Küresel lojistik sektöründe elektrikli ağır vasıtaların kullanımının artması, hem karbon emisyonlarını düşürmeyi hem de operasyonel maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Geleneksel dizel motorlu araçlara kıyasla daha sessiz çalışan ve farklı bir sürüş dinamiği gerektiren yeni nesil elektrikli kamyonlar, sürücülerin özel eğitimlerden geçmesini zorunlu kılıyor. Hungria'nın bu teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması, ağır vasıta taşımacılığında değişen dinamiklerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tüm zorluklara rağmen kadınların her sektörde başarılı olabileceğini savunan Hungria, mesleğine olan bağlılığını "Önemli olan sevdiğin işi yapmak" sözleriyle dile getiriyor. Elektrikli araç teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, lojistik sektöründe benzer kariyer profillerinin artması bekleniyor.