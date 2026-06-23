Alanya turizmiyle ilgili yaptığı değerlendirmeler nedeniyle tartışma yaratan Yılgör Demirtaş hakkında Hilton'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket tarafından basın kuruluşlarına gönderilen açıklamada, Demirtaş'ın Hilton ile herhangi bir mevcut ilişkisinin bulunmadığı vurgulandı.

"ŞİRKETİMİZİ TEMSİL ETMEMEKTEDİR"

Hilton tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberde adı geçen kişi Hilton çalışanı değildir ve şirketimizi temsil etmemektedir. Ayrıca söz konusu kişinin Hilton ile arasında herhangi bir mevcut ilişki bulunmamaktadır. Haberde aktarılan görüşler ilgili kişinin şahsi değerlendirmeleri olup Hilton'un görüşlerini yansıtmamaktadır."

Açıklama, Demirtaş'ın Alanya turizmine ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldi.

HİLTON'DAN ALANYA MESAJI

Şirket açıklamasında Alanya'ya da özel vurgu yapıldı.

Hilton, Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini belirterek Alanya dahil Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarının potansiyeline ve gelişimine olan inançlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Hilton olarak Türkiye'de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Ülke genelinde yeni otel açılışlarımızla güçlü büyümemizi sürdürürken, Alanya dahil olmak üzere Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarının potansiyeline ve gelişimine olan inancımızı koruyoruz."

TARTIŞMALARIN ARDINDAN GELDİ

Yılgör Demirtaş, bir YouTube yayınında Alanya turizmine ilişkin yaptığı açıklamalarda bölgede turist sayısının düştüğünü, otellerin ve plajların boş kaldığını öne sürmüş, bu sözler Alanya'da tartışma yaratmıştı.

Hilton'un son açıklamasıyla birlikte, söz konusu değerlendirmelerin şirket görüşü olmadığı ve tamamen kişisel ifadelerden oluştuğu resmi olarak duyurulmuş oldu.

HALEN HİLTON OTELLERİ GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU YAZIYOR

Açıklamanın ardından yaptığımız detaylı online araştırmalarda Yılgör Demirtaş'ın Kariyer platfomlarında halen ünvanı 'Hilton Otelleri Genel Müdürü' olarak geçiyor.