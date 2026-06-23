Yargıtay, şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan bir boşanma davasında milyonlarca evliliği ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Dava dosyasına göre, vaktinin büyük kısmını kahvehanede geçiren, evin ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve eşine psikolojik şiddet uygulayan koca ağır kusurlu bulundu.

Davacı kadının mahkemeye sunduğu dilekçede, eşinin rızası dışında kendisini ailesinin evine gitmeye zorladığı ve itiraz durumunda fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü. Evin elektrik, doğalgaz, kıyafet ve seyahat gibi temel giderlerinin tamamen kadın tarafından karşılandığı belirtildi.

EŞİNE YÖNELİK HAKARETLER DİKKAT ÇEKTİ

Dava dosyasında kocanın eşine sarf ettiği kırıcı ifadeler de yer aldı. İddialara göre koca, eşine "Maaşın olmasa seninle asla evlenmezdim. Saçların dökülüyor, kel kalmışsın. Koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım, gözüm kör mü oldu?" şeklinde hakaretlerde bulundu.

Ekonomik sömürü ve ağır hakaretler nedeniyle evliliği sürdüremeyeceğini belirten kadın, mahkemeden boşanma talep etti. Davacı taraf, yaşanan manevi çöküntü ve maddi kayıpları gerekçe göstererek 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi olmak üzere toplam 100 bin TL tazminat ödenmesini istedi.

KAHVEHANEYE GİTMEK TEK BAŞINA KUSUR MU?

Hukukçulara göre Yargıtay'ın bu kararı, sadece kahvehaneye gitmenin doğrudan ağır kusur sayıldığı anlamına gelmiyor. Avukat Elvan Kılıç'ın aktardığına göre mahkemeler, eşlerin münferit davranışlarını değil, evlilik birliği içerisindeki tutumların bütününü değerlendiriyor.

Karara konu olan olayda, eşin sürekli kahvehanede vakit geçirerek evi ihmal etmesinin yanı sıra hakaret ve fiziksel şiddet iddialarının da bulunması ağır kusur tablosunu oluşturuyor. Türk Medeni Kanunu, eşlere birlikte yaşama, sadakat ve aile birliğinin gerektirdiği sorumluluklara katılma yükümlülüğü getiriyor. Sosyal alışkanlıkların aile hayatını sistematik biçimde zedeleyen bir ihmale dönüşmesi, boşanma davalarında hukuki kusur nedeni olarak kabul ediliyor.