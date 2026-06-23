URAP tarafından yayımlanan 2025-2026

Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi küresel listede 1182'nci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıla kıyasla 40 basamak yükselen kurum, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 18'inci sırada konumlandı.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Dünya genelinde üç binden fazla yükseköğretim kurumunun incelendiği listede sıralamalar; makale ve atıf sayısı, toplam bilimsel doküman üretimi, akademik etki ile uluslararası iş birliği gibi somut verilere dayandırılıyor. Açıklanan verilere göre Akdeniz Üniversitesi, özellikle bilimsel üretkenlik ve araştırma etkisi başlıklarında gösterdiği performansla bu ivmeyi yakaladı.

URAP SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde kurulan URAP, üniversiteleri akademik performanslarına göre derecelendirerek uluslararası alanda saygın bir referans kabul ediliyor. Kurumların yalnızca eğitim kalitesini değil, aynı zamanda bilime yaptıkları küresel katkıyı da ölçen bu sistem, öğrencilerin ve akademisyenlerin tercih süreçlerinde belirleyici rol oynuyor.

Antalya merkezli olan ve Alanya dahil olmak üzere bölgedeki birçok ilçeden binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Akdeniz Üniversitesi'nin elde ettiği bu uluslararası başarı, Akdeniz Bölgesi'nin yükseköğretim potansiyeli açısından kamuoyunda yakından takip ediliyor.