İddialara göre olaylar 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi’nde bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin de eğitim gördüğü özel bir anaokulunda yaşandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, A.B. isimli 60 yaşındaki çalışanın öğle uykusu sırasında çocukları yatırmaya çalışırken elindeki ince çubukla bazı çocuklara vurduğu öne sürüldü. Görüntülerde çalışanın çocuklara sert müdahalelerde bulunduğu iddiası da yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren iddialar arasında, aynı çalışanın yemekhanede bulunduğu sırada da çocuklara kötü davrandığı ve fiziksel müdahalede bulunduğu yönündeki şikayetler bulunuyor.

Velilerin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, okulun güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililerin, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı genişleterek devam ettirdiği belirtildi.