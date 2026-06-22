Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, uygulama 22 Haziran 2026 itibarıyla başladı. Çalışmalar süresince yolun başlangıç noktasından itibaren 19 kilometrelik kesimde ulaşım sağlanamayacak. Yetkililer, çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesi halinde yolun yaklaşık 5 gün sonra yeniden trafiğe açılmasının beklendiğini bildirdi.

ALANYA-HADİM YOLUNDA DOĞAL GAZ ÇALIŞMASI

BOTAŞ tarafından yürütülen doğal gaz boru hattı çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulama nedeniyle, özellikle yayla güzergâhını kullanan sürücülerin seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesi gerekiyor.

Kaymakamlık açıklamasında, yolun çalışmalar tamamlanana kadar tüm araç trafiğine kapalı kalacağı belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR AÇIKLANDI

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla alternatif ulaşım güzergâhları da duyuruldu. Buna göre sürücüler:

Dimçayı Yolu (İmar Yolu)

Demirtaş Yolu (İmar Yolu)

üzerinden ulaşım sağlayabilecek.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK İŞARETLERİ UYARISI

Yetkililer, alternatif güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle servis yolu olarak kullanılan imar yollarında yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin hız kurallarına uymaları ve çalışma sahasına yaklaşırken dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı, BOTAŞ duyurusu