Güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle dikkat çeken Aslan, dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı. Mahmutlar'da hizmet veren Klas Bistro Restaurant sahnesinde gerçekleşen program, müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Mekanı dolduran kalabalık, gece boyunca sanatçıya coşkuyla eşlik etti. Gecede en sevilen eserlerini seslendiren Suzan Aslan, zaman zaman duygusal, zaman zaman ise hareketli parçalarla dinleyicilere müzik ziyafeti sundu. Sanatçının sahnedeki samimi tavırları ve izleyiciyle kurduğu güçlü bağ, geceye ayrı bir renk kattı. Cemali AYDINOĞLU

