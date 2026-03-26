ALANYA'NIN popüler eğlence mekanlarından Holly Stone Alanya sahnesinde gerçekleşecek olan Pera konseri, müzik tutkunlarını bir araya getirecek. Mekanın enerjik atmosferiyle birleşecek olan performansın, geceye damga vurması bekleniyor. "Her Şeyim", "Sensiz Ben" ve "Bir Başkadır Benim Memleketim" gibi hit parçalarıyla tanınan Pera, sahnede en sevilen şarkılarını Alanyalı hayranlarıyla birlikte söyleyecek. Konser boyunca duygusal anların yanı sıra yüksek tempolu anlar da yaşanacak. Yoğun ilgi görmesi beklenen konser için hazırlıklar tamamlanırken, eğlence dolu bir akşam Alanya'yı bekliyor. Rock müzik severler için bu gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne olacak. Cemali AYDINOĞLU
Pera Alanya’da sahne alıyor: Müzik dolu gece bekliyor
Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Pera, bu akşam Alanya'da müzikseverlerle buluşuyor. Duygusal şarkıları ve güçlü sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan grup, unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor
Kaynak: Haber Merkezi
