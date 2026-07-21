Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyenler için önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni hayata geçirilen çok girişli vize sistemi sayesinde, umre yolcuları bir yıl içerisinde ülkeye birden fazla kez giriş yapma hakkına sahip olacak.

Veriliş tarihinden itibaren tam 365 gün boyunca geçerliliğini koruyacak olan bu yeni vize, ziyaretçilere esneklik sağlıyor. Yolcular, toplam kalış süreleri 90 günü aşmayacak şekilde umre ibadetlerini yerine getirmek amacıyla Suudi Arabistan'a çoklu giriş yapabilecek.

YENİ VİZEDEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Bu yenilikten faydalanmak isteyen hacı adaylarının, Suudi Arabistan'ın resmi dijital altyapısı olan Nusuk platformu üzerinden onaylı bir hizmet paketi satın almaları gerekiyor. Uçuş rezervasyonlarından konaklama ve şehir içi ulaşıma kadar tüm süreçler bu tek durak noktası üzerinden koordine edilecek.

Satın alınan hizmet paketinin süresi, vizenin kalan geçerlilik gün sayısını geçemeyecek. Ayrıca ziyaretçilerin, ülkeye giriş yapmadan önce yine aynı platform üzerinden resmi bir umre izni belgesi oluşturmaları zorunlu tutuluyor.

VİZE HANGİ DÖNEMLERDE DEVRE DIŞI KALACAK?

Çok girişli vize, ziyaretçinin umre ibadetini tamamlayıp ülkeden ayrılmasıyla birlikte otomatik olarak pasif duruma geçecek. Bir sonraki seyahatte yasal prosedürlerin tekrar sağlanması halinde sistem vizeyi yeniden aktif hale getirecek. Ancak bu vize türü, yoğunluğun zirve yaptığı yıllık hac sezonu boyunca tamamen devre dışı bırakılacak.

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığına göre bakanlık, bu uygulamanın Suudi Vizyon 2030 hedefleri kapsamındaki Hac Deneyimi Programı ile doğrudan uyumlu olduğunu bildirdi. Düzenlemenin temel amacının varış süreçlerini hızlandırmak ve operasyonel hizmet kalitesini artırmak olduğu vurgulandı.

NUSUK PLATFORMU SÜRECİ NASIL ETKİLİYOR?

Yeni vize sisteminin merkezinde yer alan Nusuk platformu, çoklu giriş hakkını kullanmak isteyenler için pratik bir zorunluluk haline geliyor. Yolcuların her yeni giriş öncesinde bağımsız rezervasyonlar yerine, doğrudan bu entegre sistem üzerinden paket yenilemesi yapması gerekecek. Böylece hacı adaylarının tüm seyahat geçmişi ve yasal izinleri tek bir dijital kimlik altında toplanmış olacak.

2026 YILINDA ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI MI?

Suudi Arabistan, 2026 yılının başlangıcından bu yana umre vizesiyle toplam 931 bin 500 kişiyi ağırladı. Açıklanan bu resmi veri, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 22,5 oranında belirgin bir artışa işaret ediyor. Ülkeye yurt dışından gelen ziyaretçi istatistiklerinde ise en büyük payı sırasıyla Pakistan, Endonezya ve Irak vatandaşları oluşturuyor.