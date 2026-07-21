Alanya'da yaz sezonu tekne turlarına olan yoğun ilgiyle devam ederken, turizm sektörü hem Rusya pazarındaki gelişmelerden hem de yeni yasal düzenlemelerden umutlu. Kasım ayına kadar devam etmesi beklenen deniz turizminde, özellikle temmuz ve ağustos ayları için rezervasyonlar günler öncesinden tükeniyor.

Rusya'nın yerel tatil merkezi Soçi'de yaşanan ulaşım krizleri, havaalanı kısıtlamaları ve artan maliyetler, turistlerin rotasını yeniden Türkiye'ye çevirmesine yol açtı. Doluluk oranlarının yüzde 30-40 seviyelerinde kaldığı Soçi'den kaçan turistlerin, yaz ve sonbahar döneminde Alanya otellerine önemli bir doluluk avantajı sağlaması öngörülüyor. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre, bu kayma bölge turizmine doğrudan olumlu yansıyacak.

SGK DESTEĞİ SEVİNDİRDİ ANCAK BEKLENTİLER SÜRÜYOR

Turizmdeki hareketlilik sürerken, TBMM gündeminde yer alan torba yasa sektöre nefes aldırdı. Turizm belgeli konaklama tesislerine mayıs ve aralık aylarını kapsayan dönem için günlük 116,67 lira SGK prim desteği sağlanması kararlaştırıldı. Toplamda 5,36 milyar lirayı bulması beklenen bu destek paketi, turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

DESTEK YABANCI ÇALIŞANI DA KAPSAMALI MI?

KONTİD

Başkanı Ali Orkan ve TÜROB temsilcileri, sağlanan teşvikin sınırlarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut düzenlemenin yalnızca Türk personeli kapsadığına dikkat çeken yetkililer, sektörde ciddi bir iş gücü oluşturan yabancı çalışanların da bu destek kapsamına alınmasını talep ediyor. Ayrıca turizmin 12 aya yayılması ve kış aylarında istihdamın korunabilmesi için teşvik süresinin tüm yılı kapsaması gerektiği ifade ediliyor. Bu adımın, Alanya'da kışın kapanan otellerin açık kalmasına ve yerel ekonominin canlı tutulmasına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.