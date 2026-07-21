Küresel ölçekte artan kahve fiyatları, tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıklarında köklü bir değişime yol açtı. Dışarıda kahve içme maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte, tüketiciler evde daha kaliteli kahve deneyimi yaşamak için çekirdek kahveye ve profesyonel kahve makinelerine yatırım yapmaya başladı.

Cnbc-e'nin Financial Times'tan aktardığı habere göre, İtalyan kahve üreticisi Lavazza'nın Yönetim Kurulu Başkanı Giuseppe Lavazza, evde kafe kalitesinde kahve hazırlama eğiliminin giderek güçlendiğini bildirdi. Tüketicilerin daha az ancak daha kaliteli kahve içmeyi tercih ettiğini belirten Lavazza, en belirgin değişimin çekirdek kahve talebindeki sıçrama olduğunu vurguladı.

AVRUPA VE ABD PAZARINDA SATIŞLAR PATLADI

Değişen tüketici eğilimleri Nielsen verilerine de net bir şekilde yansıdı. İngiltere'de mayıs ayında sona eren 12 aylık dönemde, evde tüketilen kahve pazarı yalnızca yüzde 2,8 büyürken, çekirdek kahve satış hacmi yüzde 20,3 oranında arttı. Aynı dönemde otomatik çekirdek kahve makinelerinin satışlarında yüzde 33,5'lik bir yükseliş kaydedildi. ABD'de ise 27 Haziran'da biten 52 haftalık süreçte kapsül kahve satışları yüzde 4,9, öğütülmüş kahve satışları ise yüzde 3,9 gerilerken, çekirdek kahve satışları adet bazında yüzde 3,2 artış gösterdi.

Avrupa'nın diğer büyük ekonomilerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Çekirdek kahve satış değerleri Fransa'da yüzde 35, İtalya'da yüzde 33 ve Almanya'da yüzde 31,2 oranında yükseldi. Almanya pazarında çekirdek kahve satışlarının tarihte ilk kez geleneksel öğütülmüş kahveyi geride bıraktığı açıklandı.

KAHVE FİYATLARI NEDEN DÜŞMÜYOR?

Son yıllarda ana üretici ülkelerdeki olumsuz hava koşulları ve düşük rekolte, arabica ve robusta çekirdeklerinin fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu. İngiltere'de evde tüketilen kahvenin fiyatı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,3 artış gösterdi.

Tedarik zincirindeki belirsizlikler fiyatlar üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Giuseppe Lavazza, kahve çekirdeği fiyatlarının geçen yılki zirvesinden bir miktar gerilemesine rağmen, perakende satış fiyatlarında kısa vadede bir indirim beklemediklerini duyurdu. Fiyatların düşmesi için Brezilya ve Vietnam'da güçlü hasat dönemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirten uzmanlar, piyasadaki yüksek oynaklığın bir süre daha kalıcı olacağına dikkat çekiyor.