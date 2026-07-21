Devlet Tiyatroları'nda 41 yıl boyunca görev yapan emekli sanatçı ve yönetmen Sabri Özmener, ileri derece eklem kireçlenmesi ve 'genu varum' olarak adlandırılan bacak eğriliği sebebiyle Antalya'da ameliyata alındı. Özel Uncalı Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, sanatçının her iki dizine yapay zeka destekli robotik cerrahi yöntemiyle protez yerleştirildi. Geçmişte geç yaşta başladığı dans eğitimleri ve kumda oynadığı futbol nedeniyle ciddi eklem sorunları yaşayan Özmener'in başarılı geçen operasyonun ardından kısa sürede ayağa kalktığı bildirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Cengiz Yılmaz'ın açıklamasına göre, hastanın bir dizinde 18,5 derece, diğerinde ise 14 dereceye varan yapısal eğrilik tespit edildi. Sağ dizinden ilk olarak 1987 yılında ameliyat olan sanatçının, zamanla sol dizine aşırı yüklenmesi sonucu deformasyonun ilerlediği kaydedildi.

MİLİMETRENİN ONDA BİRİ HASSASİYETLE MÜDAHALE

Gelişen teknolojiyle birlikte ortopedi operasyonlarında hata payının minimuma indiğini belirten Op. Dr. Yılmaz, ameliyat öncesi çekilen tomografinin Amerika'ya gönderilerek yapay zeka ile planlandığını aktardı. Bu sistem sayesinde bacağın mevcut eğrilik açılarının hesaplandığı ve milimetrenin onda biri kadar hassasiyetle kemik kesisi yapıldığı ifade edildi.

Tiyatro sezonunun kısalığı nedeniyle iki dizinden aynı anda operasyon geçirmeyi talep eden Özmener, ameliyattan bir gece önce İstanbul'da 5 bin kişilik bir seyirci kitlesine oyun sahneledi. Sabah saat 05.00 uçağıyla Antalya'ya gelen sanatçı, aynı gün 12.00'de ameliyata alındı. Yaklaşık 20-25 yıldır dizlerinin birbirine değmediğini ifade eden Özmener, operasyonun ertesi günü yürüteçle, ardından tek bastonla yürümeye başladığını dile getirdi.

ÇİFT TARAFLI DİZ PROTEZİNDE KİMLER UYGUN ADAY?

Tıbbi literatürde ve güncel ortopedi pratiklerinde, iki dizin aynı anda ameliyat edilmesi her hastaya uygulanabilen standart bir yöntem olarak kabul edilmiyor. Aylık ortalama 30 diz ameliyatı gerçekleştiren uzmanlara göre, çift taraflı protez cerrahisi iyileşme yükü nedeniyle ileri yaş grubundaki hastalara önerilmiyor. Operasyonun tek seferde yapılabilmesi için hastanın genel sağlık durumunun iyi olması, genç veya dinamik bir fiziki yapıya sahip olması gerekiyor. Ayrıca hastaların operasyon sonrası 1,5 aylık kritik rehabilitasyon sürecine uyum sağlaması, fizik tedavi hareketlerini eksiksiz yerine getirmesi tedavinin kalıcı başarısı için temel şart olarak öne çıkıyor.