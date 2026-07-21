Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla il merkezi ile ilçelerde kapsamlı motosiklet denetimleri gerçekleştirdi. Son bir haftayı kapsayan denetimlerde binlerce araç kontrol edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelindeki uygulamalarda toplam 4 bin 680 motosiklet ve motorlu bisiklet incelendi. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 410 sürücüye idari para cezası kesildiği bildirildi.

CEZALARIN ÇOĞU KASK İHLALİNDEN

Kesilen cezaların detaylarına bakıldığında en büyük ihlalin kask kullanımında olduğu görüldü. Denetimlerde kask takmadığı belirlenen 227 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkan 61, alkollü araç kullanan 16 ve çevreye rahatsızlık veren abartı egzoz kullanan 2 kişi hakkında da cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER ALANYA'DA NASIL YANKILANIYOR?

Antalya'nın tüm ilçelerini kapsayan bu yoğun güvenlik uygulamaları, özellikle motosiklet kullanım oranının yüksek olduğu Alanya gibi sahil bölgelerinde de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, sürücülerin hem kendi hem de çevrelerindekilerin can güvenliği için kask kullanımı ve ehliyet zorunluluğu gibi temel kurallara uymasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Jandarma yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmeye yönelik trafik uygulamalarının ilerleyen dönemde de il genelinde aralıksız şekilde devam edeceğini aktardı.