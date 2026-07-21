Ekspres Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Türkiye genelinde çiğ süt üretimindeki düşüş eğilimi ve artan girdi maliyetleri, Antalya ve çevre ilçelerindeki üreticileri zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, çiğ süt üretiminin bir önceki yıla kıyasla 22 milyon 487 bin 757 tondan 2025 yılında 21 milyon 379 bin 88 tona gerilediğini ortaya koydu. Bu daralmanın temel nedeni olarak, girdi maliyetleri ile satış fiyatı arasındaki makasın üretici aleyhine açılması gösteriliyor.

FİYAT NİSAN AYINDAN BU YANA SABİT

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, maliyetlerin sürekli artmasına rağmen süt fiyatlarının aynı oranda yükselmediğini bildirdi. Üreticinin zararına satış yapmak istemediğini belirten Kaçın, bu durumun hayvanların kesime gönderilmesine ve piyasada arz-talep dengesizliğine yol açabileceği konusunda uyardı. Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi Zooteknist Musa Toros ise Ulusal Süt Konseyi'nin 30 Nisan 2026 tarihinde litre başına 24,30 TL olarak belirlediği tavsiye satış fiyatının halen güncellenmediğini aktardı.

VADELİ SATIŞLAR ÜRETİCİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Üreticilerin yemi peşin alıp süt bedelini 60 ila 90 gün sonra tahsil edebilmesi, enflasyonist ortamda ciddi bir finansman sorunu yaratıyor. Sektörde sürdürülebilirlik için kabul edilen temel kural, bir kilogram süt ile en az 1,5 kilogram yem alınabilmesi olarak biliniyor. Ancak günümüzde yem fiyatlarının ortalama 20 liranın üzerine çıkmasıyla bu paritenin bozulduğu ifade ediliyor.

LOJİSTİK GİDERLERİ ÜRÜN BEDELİNİ AŞTI

Tarımsal üretimde enerji ve akaryakıt giderleri, özellikle kaba yem tedarikinde büyük bir yük oluşturuyor. Toros'un aktardığı verilere göre, 2 lira olan samanın lojistik maliyeti 3 lirayı bulabiliyor. Bu tablo, Antalya geneli ve Alanya gibi tarım ile hayvancılığın iç içe geçtiği ilçelerde yakından takip ediliyor. Dışarıdan yem tedarik etmek zorunda kalan bölge üreticileri, artan nakliye masrafları nedeniyle üretimden çekilme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Sektör temsilcileri, çiğ süt fiyatlarının güncel maliyetler ışığında acilen yeniden düzenlenmesini talep ediyor.