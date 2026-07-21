Küresel otomotiv pazarında artan maliyetler ve yoğun rekabet, Almanya merkezli dev üreticileri stratejik bir dönüşüme zorluyor. Volkswagen, Mercedes, Audi ve BMW gibi markalar, seri üretim tesislerini kademeli olarak yurt dışına taşıma kararı aldı. Bu gelişme sonucunda Almanya'daki sanayi istihdamı son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ÇİN REKABETİ ÜRETİMİ NASIL ETKİLEDİ?

Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin'de yerli markaların yükselişi dengeleri değiştirdi. BYD, Geely ve Xpeng gibi şirketlerin yazılım, batarya teknolojisi ve uygun fiyat stratejileriyle öne geçmesi, Alman üreticileri harekete geçirdi. Rekabet avantajını kaybetmek istemeyen şirketler, Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini ağırlıklı olarak Çin'e yönlendirmeye başladı. İlgili raporlara göre, Mercedes'in yeni CLA modelinde Çin üretimi bir motor kullanacak olması bu değişimin en net göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İSTİHDAM VE YATIRIMLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR MU?

Üretimin yurt dışına kayması, Almanya içindeki istihdamı doğrudan olumsuz etkiliyor. Alman Otomotiv Sanayi Birliği (VDA) tarafından paylaşılan verilere göre, otomotiv sektöründe çalışan sayısı son beş yıl içinde yüzde 8 oranında azaldı. Tedarikçi firmaların yüzde 72'si ülke içindeki yatırımlarını küçültmeyi planlarken, şirketlerin üçte ikisinin son bir yıl içinde işten çıkarma yaptığı veya personel azaltma politikalarını devreye soktuğu aktarıldı.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE YENİ DÖNEM

Geleneksel üretim modelinden uzaklaşan Almanya'nın, uzun yıllardır sürdürdüğü üretim üssü kimliğini yavaş yavaş terk etmesi, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Elektrikli araç satışlarının hedeflenen seviyelerin altında kalmasıyla Porsche gibi markalar içten yanmalı motorlara geri dönse de, ana üretimin artık Macaristan, Slovakya, Çekya, Meksika, ABD ve Çin gibi ülkelere kayması bekleniyor. Almanya'nın gelecekte üretimden ziyade yüksek katma değerli mühendislik ve yazılım merkezi olarak konumlanacağı öngörülüyor.