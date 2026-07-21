Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın teras katında yangın çıktı. Saat 09.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede tüm daireyi saran alevler nedeniyle evde bulunan iki kişi mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine içeride bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, çareyi pencereden dışarı çıkmakta buldu. Demir korkuluklara tutunarak aşağı sarkan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla yaptığı zamanında müdahale sayesinde bulundukları yerden alındı. Kurtarma işlemi sırasında patlayan camlar ve büyüyen alevler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Dumandan etkilenen Uz ve Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, çevrede büyük paniğe neden olan yangında mahalle sakinleri de korku dolu anlar yaşadı. Karşı binanın 9'uncu katında oturan görgü tanığı Ali Dumlupınar, gençlerin alevlerden kaçarak pencereden sarktığını ve itfaiyenin son anda yetiştiğini belirtti. Dumlupınar, büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığını ve rüzgarın etkisiyle ateşin sıçrama ihtimaline karşı kendi binalarından aşağı indiklerini ifade etti.

TERAS YANGINLARINDA RİSK NEDEN YÜKSEK?

Uzmanlar, özellikle çok katlı binaların en üst ve teras katlarında çıkan yangınların, rüzgarın da etkisiyle normalden daha hızlı yayılabildiğine dikkat çekiyor. Bu tür olaylarda bina içi tahliye yollarının dumanla dolması, mahsur kalanları alternatif ve genellikle tehlikeli kaçış yöntemlerine mecbur bırakıyor. İtfaiyenin merdivenli araçlarla yapacağı müdahale için bina çevrelerindeki acil durum yollarının açık tutulması hayati önem taşıyor.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası teras katındaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlattı.