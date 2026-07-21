Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), akademik kapasitesini genişleterek Onkoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Programı'nı hayata geçirdi. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) sonucunda başarılı olan ilk asistan hekim, klinikteki eğitimine resmen başladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onur Yazdan Balçık'ın aktardığına göre, iç hastalıkları uzmanlığını tamamlayan hekimin tıbbi onkoloji kadrosuna katılması ilçede bir ilk olma özelliği taşıyor. Balçık, bu adımın Alanya ve çevresindeki kanser hastalarına sunulan hizmet kalitesini doğrudan artıracağını belirtti.

ONKOLOJİ HİZMETLERİNDE NE DEĞİŞECEK?

Eğitim araştırma hastanelerinde yan dal asistanlarının göreve başlaması, o birimde sunulan poliklinik ve yataklı tedavi hizmetlerinin hızlanmasını sağlıyor. Kanser tedavisi gören hastaların daha donanımlı bir akademik kadroyla yerelde tedavi edilebilmesi, büyük şehirlere sevk ihtiyacını azaltarak hasta konforunu artırıyor. Klinikte önümüzdeki dönemde üç yeni yan dal asistanının daha eğitime kabul edilmesi planlanıyor.

EĞİTİM HASTANESİ KİMLİĞİ GÜÇLENİYOR

Hastanenin salt bir sağlık tesisi olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, kurumsal kapasitenin üniversite iş birliğiyle büyüdüğünü bildirdi. Yılmaz, yeni uzman hekimlerin yetişmesine olanak sağlarken aynı zamanda bölge halkına sunulan nitelikli sağlık hizmetini de kalıcı hale getirdiklerini ifade etti.