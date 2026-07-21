Alanya'nın turistik bölgelerinden Avsallar Mahallesi'nde bir vatandaşın cüzdanını çaldığı öne sürülen Y.O. (33), çevredeki esnaf ve vatandaşların dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Olay yerinde jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Jandarma birimlerinden edinilen bilgiye göre olay, turistlerin yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezinde meydana geldi. İçi para dolu cüzdanın çalındığını fark eden çevre sakinleri duruma anında müdahale etti. Kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakalayan vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, Y.O. isimli şahsı gözaltına aldı.

CÜZDAN SAHİBİNE EKSİKSİZ İADE EDİLDİ

Karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 33 yaşındaki Y.O., çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen cüzdan ve içerisindeki paralar ise tutanakla asıl sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

KALABALIK ÇARŞILARDA GÜVENLİK VE DUYARLILIK

Özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Avsallar gibi ticaret merkezlerinde, vatandaşların sergilediği bu tür hızlı tepkiler asayişin sağlanmasında büyük rol oynuyor. Yetkililer, kalabalık pazar ve çarşı alanlarında yaşanabilecek olası hırsızlık vakalarına karşı şahsi eşyalara azami dikkat gösterilmesi gerektiğini aktardı.