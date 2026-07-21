Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınan asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik iyileştirme talepleri, Cumhurbaşkanlığı makamından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren olası maaş düzenlemelerine ilişkin kendisine yöneltilen soru önergesini cevapladı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat tarafından Meclis Başkanlığı'na sunulan önergede, yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Fırat, 2026 yılı içerisinde ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücündeki kayıpların telafi edilmesi amacıyla ek zam veya refah payı verilip verilmeyeceğini sordu. Ayrıca, vergi dilimlerinde yaşanan artışların net gelirlere olan olumsuz yansımasının giderilmesine yönelik bir çalışma olup olmadığı da önergede yer aldı.

CEVDET YILMAZ'DAN YETKİ ALANI VURGUSU

Soruları yazılı olarak yanıtlayan Cevdet Yılmaz, söz konusu taleplerin kendi görev alanına girmediğini aktardı. Yılmaz'ın açıklamasında, 1 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri işaret edilerek bakanlıkların yetki alanına giren önergelerin yine ilgili bakanlıklarca cevaplandırıldığı hatırlatıldı. Bu doğrultuda, 7/46016 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsedilen konuların doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

MECLİS'TE SORU ÖNERGELERİ NASIL İŞLİYOR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyiş kurallarına göre, milletvekilleri tarafından kabine üyelerine veya Cumhurbaşkanı Yardımcısına yöneltilen soru önergeleri belirli bir görev dağılımı süzgecinden geçiyor. Doğrudan bir bakanlığın teşkilat yapısını, bütçesini veya icraatlarını ilgilendiren sorular, genel makamlar yerine yetkili icracı bakanlığa sevk edilerek usulden yanıtlanıyor.

Fırat'ın sunduğu önergenin ardından gözler, asgari ücret ve emekli maaşları konusunda temel yetkili kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önümüzdeki dönemde atacağı olası adımlara çevrildi.