Survivor’da yaşanan sert kavga sonrası gözler yeni bölüme çevrildi. Fiziksel temas sonrası alınacak karar merak ediliyor.

Survivor 2026’da yaşanan kavga, yarışmanın en çok konuşulan anlarından biri haline geldi. Fragmanda görülen görüntüler sonrası izleyiciler, “Seren Ay diskalifiye edilecek mi?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

KONSEYDE GERİLİM ZİRVE YAPTI

Yarışmanın son bölüm fragmanında Seren Ay Çetin ile Nisanur arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel temasa dönüştü. Yarışmacıların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı.

Olayın ardından acil durum konseyi toplandı. Konseyde oldukça sert ifadeler kullanan Acun Ilıcalı, yaşananları “skandal” olarak değerlendirdi. Ilıcalı’nın özellikle fiziksel temas konusuna vurgu yapması dikkat çekti.

İzleyicinin aklında tek soru var: Survivor 2026 kavga sonrası diskalifiye kararı çıkacak mı?

YAYIN TARİHİNE KİLİTLENDİLER

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Özellikle profesyonel sporcu kimliğiyle bilinen Seren Ay’ın durumu tartışma konusu oldu.

Kararın, 29 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde açıklanması bekleniyor. Bu bölüm, sezonun en kritik anlarından biri olabilir.

SEMBOL OYUNUNDA KAZANANLAR

Adada tansiyon yükselirken yarışma da hız kesmeden devam etti. 27 Mart akşamı oynanan sembol oyunu büyük çekişmeye sahne oldu.

Gecenin sonunda kazanan isimler şöyle oldu:

Erkeklerde: Barış Murat Yağcı

Kadınlarda: Seda

Bu sonuçlar, haftanın dengelerini doğrudan etkiledi.

ELEME POTASI NETLEŞTİ

Haftanın en kritik aşaması olan eleme potasında yer alan isimler de belli oldu.

Eleme adayları:

Lina

Sude

Adada gerilim bir yandan sürerken, yarışmacılar için risk giderek büyüyor.

Bir izleyici şöyle yazmıştı sosyal medyada: “Bu artık yarışma değil, başka bir şeye dönüyor.”

Survivor 2026 kavga görüntüleri ve diskalifiye ihtimali, önümüzdeki günlerde gündemi belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.