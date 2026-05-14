İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir imam hatip ortaokulunda öğrencilere önerildiği öne sürülen kitap okuma listesi sosyal medyada tartışma yarattı. Tepki çeken listenin paylaşılmasının ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

PAYLAŞILAN KİTAP LİSTESİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren listede bazı ilahiyatçı ve yazarların eserlerinin bulunduğu görüldü. İddiaya göre öğrencilere tavsiye edilen listede şu isimler yer aldı:

Edip Yüksel

Cemil Kılıç

İhsan Eliaçık

Caner Taslaman

Yaşar Nuri Öztürk

Zekeriya Beyaz

Liste kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özellikle “imam hatip ortaokulu kitap öneri listesi” ve “Pendik imam hatip kitap krizi” başlıkları altında çok sayıda paylaşım yapıldı.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan kitapların resmi okuma listelerinde bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitaplar bulunmamaktadır.”

“İMZAM TAKLİT EDİLDİ” SAVUNMASI

Valilik açıklamasında okul müdürüyle görüşüldüğü belirtilerek, müdürün listedeki imzanın kendisine ait olmadığını söylediği aktarıldı.

Açıklamada, “Söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisinin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir” denildi.

MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

İstanbul Valiliği, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve okul müdürünün geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Valilik açıklamasının sonunda, soruşturmanın sürdüğü ve sürecin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.