Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı bir dijital platform programında “Ayahuska Çayı” hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda Güney'in ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dijital ortamda yayınlanan programı incelemesiyle başladı. Yapılan değerlendirmede, Yusuf Güney'in açıklamalarının kamuoyunda yasaklı maddelere yönelik özendirici nitelik taşıyabileceği değerlendirildi.

AYAHUSKA ÇAYINDA YASAKLI MADDE TESPİTİ

Emniyet birimlerinin incelemesinde, kamuoyunda “Ayahuska” olarak bilinen karışımın içeriğinde bulunan DMT (Dimetiltriptamin) maddesinin Türkiye'de yasaklı maddeler arasında yer aldığı belirlendi. Bu tespitin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yusuf Güney gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Güney, 9 Nisan tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDEN EV HAPSİ KARARI

Yürütülen soruşturma sürecinde yapılan yeni değerlendirme sonucunda mahkeme, tutukluluk tedbirinin yerine konutu terk etmeme yükümlülüğü uygulanmasına hükmetti. Böylece Yusuf Güney, cezaevinden tahliye edilerek ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol tedbiri kapsamında Güney'in belirlenen adresinden izinsiz ayrılması yasak olacak. Soruşturma ise savcılık tarafından sürdürülmeye devam edecek.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yusuf Güney hakkındaki soruşturmanın sonucunda hazırlanacak iddianame ve yargı süreci, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Mahkemenin verdiği tahliye kararı, dosyadaki suçlamaların sona erdiği anlamına gelmiyor; yargılama süreci önümüzdeki dönemde devam edecek.