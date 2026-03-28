Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, son yıllarda sık sık karşı karşıya kaldığı mali yaptırımların bir yenisiyle yeniden gündemde. FIFA nezdinde kulübe açılan dosya sayısı 7’ye yükseldi. Bu durum, özellikle transfer süreçlerini doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak öne çıkıyor.

FIFA’nın uyguladığı “registration ban” yani oyuncu tescil yasağı sistemi kapsamında, borçlarını ödemeyen kulüpler yeni transferlerini resmiyete dökemiyor. 2026 itibarıyla Süper Lig’de bu yaptırımın etkisi daha net hissedilirken, Antalyaspor’un listede zirvede yer alması dikkat çekti.

DOSYA SAYISI ARTTI, BASKI DERİNLEŞTİ

Antalyaspor’un FIFA’daki dosya sayısının 7’ye ulaşması, kulübün mali yükümlülükler açısından yeniden kritik bir eşiğe geldiğini gösteriyor. Sürecin ilk adımı 19 Eylül 2025 tarihinde atıldı. Bu tarihten sonra dosya sayısı kademeli olarak artış gösterdi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, futbolcu Erdal Rakip alacakları ve Sam Larsson için yaklaşık 300 bin euro seviyesindeki borç dikkat çeken örnekler arasında yer aldı. Ancak dosyaların önemli bir bölümünde detayların sınırlı olması, sürecin şeffaflığı konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bazı dosyaların içeriği net değil. Bu da aslında işi daha da karmaşık hale getiriyor…

AYNI SENARYO YENİDEN SAHNEDE

Antalyaspor’un son yıllardaki FIFA dosya geçmişine bakıldığında, benzer bir döngünün tekrar ettiği görülüyor. 2024 yaz döneminde transfer yapabilmek için 7 dosyanın kapatılması gerekmişti.

Ardından kulüp, 23 Temmuz 2025’te 16 dosyanın tamamını kapattığını açıklayarak önemli bir rahatlama yaşamıştı. Ancak bu süreç uzun sürmedi. Aynı yılın Eylül ayında yeni dosyaların eklenmesiyle birlikte tablo yeniden ağırlaştı.

2026 yılına gelindiğinde ise sayı tekrar 7’ye ulaştı. 26 Mart itibarıyla bu seviyenin korunması, kulübün mali baskıdan henüz çıkamadığını ortaya koydu.

Bir anlamda başa dönülmüş gibi…

TRANSFERLER RİSKE GİREBİLİR

FIFA’nın uyguladığı yaptırımlar gereği, bu dosyaların kapatılmaması halinde Antalyaspor’un yeni oyuncu transferlerinde ciddi sıkıntı yaşaması bekleniyor. Özellikle yaz transfer dönemi yaklaşırken bu durum, kulüp yönetimi için kritik bir sınav anlamına geliyor.

Antalya ve Alanya bölgesindeki futbolseverler açısından da bu gelişme önemli. Çünkü Antalyaspor’un yaşayacağı olası bir transfer yasağı, ligin dengelerini doğrudan etkileyebilir.

Tribünde konuşulan tek şey bu…