Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve Antalya Valiliği tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya'nın iç kesimlerinde bugün saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması öngörülüyor.

Valilik açıklamasına göre, yağışlı sistem özellikle kentin iç kesimlerinde yoğunlaşacak. Döşemealtı, Kepez ve İbradı ilçelerinin tamamı ile Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinin iç kısımları bu yağış dalgasından doğrudan etkilenecek. Yetkililer, beklenen hava muhalefetinin günlük yaşamı ve kara yolu ulaşımını aksatabileceğini bildirdi.

RİSKLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Kuvvetli meteorolojik uyarıların verildiği bu tür durumlarda, vatandaşların dere yataklarından uzak durması ve ani su baskınlarına karşı zemin katlarda tedbir alması büyük önem taşıyor. Ayrıca, yağış anında oluşabilecek yıldırım, dolu, hortum ve kuvvetli rüzgar gibi tehlikelere karşı açık alanlarda bulunulmaması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerine kadar sürecek olan yağış periyodu boyunca bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı. Sistemin saat 20.00 sularında etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.