Alanya'daki televizyon izleyicilerinin de yakından takip ettiği fenomen yarışma Survivor'da akıllara durgunluk veren bir diyalog yaşandı. Ada konseyinde söz alan yarışmacılardan Nefise Karatay, ekranların tecrübeli ismi Acun Ilıcalı'yı dahi şaşkına çeviren o isteğiyle geceye damgasını vurdu. Sürpriz çıkış, izleyenleri ekran başına kilitledi.

"ESKİ ERKEK ARKADAŞIMLA GÖRÜŞTÜRECEKTİNİZ"

Ekran başındakileri şoke eden anlar, ünlü yarışmacının Ilıcalı'ya geçmişte verilen bir sözü hatırlatmasıyla patlak verdi. Karatay, milyonların gözü önünde beklenmedik bir hamle yaparak, "Sizin bana sözünüz vardı, beni eski erkek arkadaşımla görüştürecektiniz" dedi ve stüdyoda büyük bir şaşkınlık yarattı.

ILICALI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yılların televizyoncusu Acun Ilıcalı bile bu aniden gelen talep karşısında ne diyeceğini bilemedi. Gülmekten kendini alamayan Ilıcalı, "Survivor gerçekten bambaşka bir yarışma. 20 yıl geçti, her sene şaşırmaya devam ediyorum. Soracağız yani, ben sana haber getiririm" diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Karatay ise bu yanıta sessiz kalmayarak, "Çok hayırlı bir şey diyecek gibi gelmedi" sözleriyle karşılık verdi.

"İNŞALLAH ÇOCUK BİZİMLE İLETİŞİMİ KESMEZ"

Ada konseyindeki bu ilginç diyalogun yankıları sürerken, ünlü sunucunun "İnşallah çocuk bizimle iletişimi kesmez" şeklindeki esprili çıkışı stüdyoda kahkahaların yükselmesine neden oldu. Şimdi Alanya'daki Survivor fanatikleri başta olmak üzere tüm izleyiciler, bu gizemli eski sevgiliyle bir temas kurulup kurulamayacağını ve yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

MURAT BOZ İDDİASI YENİDEN AKILLARDA

Yaşanan bu şoke edici isteğin ardından, Karatay'ın geçmişte ünlü popçu Murat Boz ile ilgili ortaya attığı iddialar da yeniden hafızalarda canlandı. Hatırlanacağı üzere, birleşme partisine katılan ünlü şarkıcının sadece kendisiyle ilgilendiğini öne süren Nefise Karatay, "Bütün yarışmacılar Murat Boz'un bana olan ilgisinden çatır çatır çatladı. Bir tek benimle ilgilendi" diyerek magazin gündemini uzun süre meşgul eden iddialı bir çıkışa imza atmıştı.