Alanya'da turizm hareketliliğinin başlamasıyla birlikte gözler ulaşım sektörüne çevrildi. Alanya Minibüsçüler Odası, servis taşımacılığı yapan şoförleri hedef alan kapsamlı bir inceleme dalgasının sinyalini verdi. Olası mağduriyetlerin ve yüksek idari para cezalarının önüne geçmek amacıyla yapılan kritik uyarıya göre, eksik evraklı veya yönetmeliğe aykırı araçlar pazartesi gününden itibaren mercek altına alınacak.

DENETİM KISKACI PAZARTESİ DEVREDE

Yeni turizm sezonunda ulaşımla ilgili aksaklıklara mahal vermek istemeyen yetkililer, esnafı kurallara tam uyum sağlaması konusunda uyardı. Oda yönetimi tarafından duyurulan acil eylem planı kapsamında, güzergah izin belgeleri ve araçların dış görünüm standartları tek tek kontrol edilecek. Hazırlıksız yakalananlar ise ciddi cezai müeyyidelerle yüzleşmek zorunda kalacak.

RENK KODU VE BELGE ZORUNLULUĞU ŞART

Gerçekleştirilecek olan sıkı denetimlerin odak noktasında araç kuşakları yer alıyor. Yönetmelik gereği, öğrenci taşıyan servislerin kırmızı, personel taşıyanların ise sarı kuşakla donatılması zorunlu kılındı. Faaliyet alanı hem öğrenci hem de personel olan servislerin ise sarı-kırmızı kuşak takması gerekiyor. Sahadaki kontrollerde, söz konusu renk kodlarına uymayan ve yasal güzergah izin belgesi bulunmayan hiçbir araca taviz verilmeyecek.

ÖZ MAL ARAÇLARA LOGO VE MAVİ KUŞAK KISKACI

Düzenleme sadece taşıma esnafını değil, kendi personelini taşıyan kurumları da yakından ilgilendiriyor. Öz mal statüsündeki araçlar için de standartlar netleştirildi. Bu kapsamdaki araçların mavi kuşak taşıması, dört cephesinde de ait olduğu kurumun logosunu barındırması ve güzergah izin belgelerini eksiksiz bulundurması şart koşuldu.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN CEZA UYARISI

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, yaklaşan denetim fırtınası öncesi servisçi esnafına son çağrısını yaptı. Şoförlerin ağır maddi cezalarla mağdur olmaması için kurallara harfiyen uymalarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Özkan, tüm esnafa sorunsuz bir sezon ve hayırlı işler temennisinde bulundu.