Ünlülere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun, tahliye edildiğini açıkladı. Raun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evine döndüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

31 OCAK’TA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mika Raun hakkında 31 Ocak 2026 tarihinde tutuklama kararı verilmişti. Dosyada, özellikle “yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlaması öne çıkmıştı.

Soruşturma sürecinde, yurt dışındaki kullanıma ilişkin beyanlar ve test sonuçlarının da dosyada yer aldığı öğrenilmişti.

CEZAEVİ SÜRECİ VE EK SUÇLAMALAR

Marmara Kadın Cezaevi’ne gönderilen Raun’un, güvenlik gerekçesiyle özel bir koğuşta kaldığı belirtilmişti. Bu süreçte yalnızca uyuşturucu dosyası değil, sosyal medya paylaşımları da incelemeye alındı.

Raun hakkında ayrıca “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla da işlem yapıldığı, Nisan 2026’da hazırlanan iddianamede ise geçmiş paylaşımlar nedeniyle “cinsiyet farklılığı üzerinden aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi.

“HAYATIMIN ZOR BİR DÖNEMİYDİ”

Tahliye sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Mika Raun, şu ifadeleri kullandı:

“Bir ‘merhaba’ demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Şimdi yeni başlangıçlara niyet ediyorum.”