Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, 44’üncü yaşını İstanbul Kuruçeşme’de bulunan bir mekânda düzenlenen özel davetle kutladı. Sanat ve televizyon dünyasından birçok ismin katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.

ÜNLÜ İSİMLER DAVETE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Kuruçeşme’deki kutlamaya Nergis Kumbasar, Burcu Binici, Özay Bakır, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Davet boyunca samimi anlar yaşanırken, gecenin enerjisi dikkat çekti.

“ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR”

Kutlama öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyüktopçu, yeni yaşına dair düşüncelerini paylaştı. Ünlü isim, “44 oldum. Mutluyum. Ama zaman çok hızlı geçiyor. Dost biriktirmek, ailemle olmak ve güzel işler yapmak beni mutlu ediyor. Geriye dönüp baktığımda kaçırdığım bir şey yok. Sağlık yerinde olsun yeter.” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLERİ DEĞİŞMEDİ

Başarılı oyuncu, hayatındaki önceliklerin değişmediğini vurgulayarak, sevdikleriyle birlikte olmanın kendisi için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Büyüktopçu, yeni yaşına pozitif bir başlangıç yaptı.