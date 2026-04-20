Kıskanmak dizisinin başarılı oyuncusu Selahattin Paşalı'nın özel hayatı magazin dünyasının en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Paşalı'nın Masumiyet Müzesi'ndeki rol arkadaşı Eylül Lize Kandemir ile yakınlaştığı yönündeki söylentiler ortaya atılmıştı. Daha sonra gözler Kıskanmak dizisindeki rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'a çevrildi. İkiliden de henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Ard arda gelen İddiaların ardından Lara Paşalı'nın son hamlesi dikkat çekti. Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı düğün fotoğrafları ve eşiyle tüm karelerini sosyal medyadan kaldırdı

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İddiaları güçlendiren bir diğer hamle ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir hikayede görüldü. Ünlü ismin parmağında alyansının olmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca TikTok hesabından da ihanet temalı şarkıyı yeniden yayınlamıştı. İkilinin, 16 Nisan'da evlilik yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden kutlamaması da iddiaları doğrular nitelikteydi.

TAKİBİ BIRAKTI

Lara Paşalı, son olarak eşinin Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı "Kıskanmak" dizisinin resmi hesaplarını takip etmeyi bıraktı.