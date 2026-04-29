Türk müziğinin güçlü seslerinden Melike Şahin, hayranlarını sevindiren bir haberle gündeme geldi. 37 yaşındaki sanatçı, ilk çocuğuna hamile olduğunu İstanbul’da verdiği konserde sahneden açıkladı.

MÜJDELİ HABER SAHNEDEN GELDİ

Konser sırasında seyircilerle sohbet eden Şahin, heyecanını gizlemeden yaptığı konuşmada, özel bir süreçten geçtiğini ifade etti. Sanatçı, sahnede yaptığı açıklamada, “Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum” sözleriyle geceye başladı.

Konuşmasının ardından büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu duyuran Şahin, salondan büyük alkış aldı. Sanatçının bu sürpriz açıklaması, konserin en unutulmaz anlarından biri oldu.

EVLİLİKLERİNİ 2023’TE TAÇLANDIRMIŞLARDI

Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile hayatını birleştirmişti. Çiftin bebek haberi, sanat camiasında ve hayranları arasında büyük sevinçle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA TEBRİK YAĞMURU

Konserin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından da paylaşan Şahin, hamilelik pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşıma kısa sürede binlerce yorum gelirken, sanat dünyasından da çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Seda Sayan, Edis ve Meriç Aral başta olmak üzere birçok ünlü isim, Şahin’e iyi dileklerini iletti.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Melike Şahin’in hem sahnedeki performansı hem de paylaştığı bu özel haber, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Sanatçının anne olma heyecanı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.