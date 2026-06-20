Survivor 2026 sezonunun büyük finalinde şampiyonluk ipini göğüsleyen isim Mert Nobre oldu. Yayınlanan final bölümünde aktarılanlara göre, Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Nobre, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olmayı başardı.

Final müsabakasının ilk turu, oldukça tek taraflı bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşmaya hızlı ve etkili bir başlangıç yapan Mert Nobre, Karadere karşısında üstün bir performans sergileyerek ilk etabı 8-1 gibi net bir skorla tamamladı ve büyük bir avantaj elde etti.

İKİNCİ TURDA NELER YAŞANDI?

İlk turdaki farklı skorun ardından ikinci etapta direnç göstermeye çalışan Nagihan Karadere, parkurdaki rekabetin dozunu artırdı. Karşılıklı hamlelerle heyecanın yükseldiği bu bölümde, oyunlardaki fiziksel ve mental üstünlüğünü koruyan Nobre, kontrolü yeniden eline alarak bu turu da galibiyetle sonuçlandırdı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI NASIL GELDİ?

İki tur üst üste galip gelen taraf olan Mert Nobre, yarışma kuralları gereği üçüncü bir tura ihtiyaç duyulmadan Survivor 2026 şampiyonluğunu resmen ilan etti. Sezon boyunca iddialı performansıyla dikkat çeken Nagihan Karadere ise zorlu geçen mücadeleyi ikincilikle tamamladı.