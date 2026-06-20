Kendisini Mersin Terörle Mücadele (TEM) Müdürü olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, milletvekili Burhanettin Kocamaz'ı ağına düşürdü. 14 Haziran'da başlayan süreçte, "Kimliğiniz FETÖ dosyasında çıktı" yalanına inanan Kocamaz, milyonlarca lira ve kilolarca altını şüphelilere teslim etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar Kocamaz'a şüphelilerin yakalanması için gizli bir operasyon yürüttüklerini aktardı. Örgüt üyelerinden ele geçirilen altınlarla milletvekilinin evindeki altınların laboratuvarda karşılaştırılacağı iddia edildi. Senaryoya ikna olan Kocamaz, 16 Haziran tarihinde şüphelilerin verdiği banka hesabına 2 milyon 375 bin lira havale yaptı.

ANKARA'DA ELDEN TESLİMAT

Para transferinin ardından Kocamaz, yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyasının yanı sıra 68 bin dolar ile 1900

Euro'yu bir çantaya koydu. Ankara Başkent Üniversitesi girişinde kendisini bekleyen şahısla buluşan milletvekili, para ve altınları elden teslim etti. Teslimatın ardından durumdan şüphelenmeye başlayan Kocamaz, doğrudan Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheliyi hızla takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, İstanbul'da bindiği bir ticari taksinin içinde, Kocamaz'dan aldığı altın ve paralarla birlikte yakalandı. Kocamaz emniyette verdiği ifadede, şahısların kendisinden operasyon ve laboratuvar incelemesi bahanesiyle para ve altın talep ettiğini doğruladı.

TELEFON DOLANDIRICILARININ YÖNTEMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kaynakları, kamu görevlilerinin vatandaşlardan hiçbir adli işlem veya laboratuvar incelemesi gerekçesiyle para ya da ziynet eşyası talep etmeyeceğini sık sık vurguluyor. Özellikle "Adınız terör örgütü dosyasına karıştı" veya "FETÖ operasyonu yapıyoruz" şeklindeki korkutma taktikleri, telefon dolandırıcılarının en yaygın başvurduğu yöntemlerin başında geliyor. Uzmanlar, bu tür aramalarla karşılaşıldığında görüşmenin derhal sonlandırılarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.