Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde, cinayet davasıyla gündeme gelen Nevzat Bahtiyar'ın akrabaları ile eşinin yakınları arasında çıkan kavgada altı kişi yaralandı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı olay sonrasında bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilerek duruma müdahale edildi.

Sabah'ın aktardığına göre, olay sosyal medya üzerinden başlayan bir Narin Güran cinayeti tartışmasının büyümesiyle meydana geldi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar ve oğlu Hatip Bahtiyar ile Bahtiyar'ın eşinin yakınları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Çıkan arbedede, aralarında Vecdi ve Hatip Bahtiyar'ın da bulunduğu toplam altı kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

İhbar üzerine Çarıklı Mahallesi'ne intikal eden polis ekipleri, kavgaya karışan tarafları ayırarak mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Her iki aileden kavgaya karıştığı tespit edilen bazı şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı, yaşanan şiddet olayıyla ilgili resmi soruşturma başlattı.

CİNAYET DAVASININ TOPLUMSAL YANSIMALARI

Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuvala gömülü halde bulunmuştu. Yapılan yargılamalarda küçük kızı dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar hapis cezası almıştı. Cinayet davasının ardından aileler arasında süregelen gerginliğin, sosyal medya üzerinden devam ederek bu tür adli vakalara zemin hazırladığı görülüyor.