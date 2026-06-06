7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi öncesinde büyük ikramiye tutarı 1 milyar TL seviyesine yaklaşarak oyun tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Aktarılan bilgilere göre, yurt genelindeki Milli Piyango bayilerinde rekor ikramiye beklentisi nedeniyle ciddi bir bilet talebi ve hareketlilik yaşanıyor.

Bugüne kadar verilen en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025 tarihinde Milli Piyango Online platformu üzerinden oynayan ve 6 numarayı doğru tahmin eden bir kişiye isabet eden 641 milyon 888 bin 317 TL olarak kayıtlara geçmişti. Yaklaşan yeni çekilişte bu rakamın çok daha üzerine çıkılacak olması, vatandaşların şans oyunlarına olan ilgisini artırdı.

BAYİLERDE SATIŞLAR KATLANDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bayilik yapan Kenan Erer, artan ikramiye tutarının ardından işlerinde belirgin bir yoğunluk yaşandığını aktardı. Daha önceki çekilişlerde de büyük ikramiyeler verdiklerini belirten Erer, "İkramiyenin 1 milyar TL'ye yaklaşması satışlarımızı katladı. Müşterilerimiz çocuklarının doğum tarihleri veya kendilerince belirledikleri uğurlu rakamlarla şanslarını deniyor. Özellikle hafta içi ve hafta sonu saat 16.00 ile 17.00 sonrasında bayimizde ciddi bir kalabalık oluşuyor" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR TL'LİK İKRAMİYE NASIL BÜYÜDÜ?

Süper Loto tarihinde daha önce görülmemiş olan 1 milyar TL'lik bu havuz, geçtiğimiz Mayıs ayında kırılan rekorun kısa sürede aşılmasını sağladı. Devir serisinin uzamasıyla birlikte bilet satış ivmesinin artması, toplam ikramiye havuzunun matematiksel olarak eşi görülmemiş bir hızla büyümesine zemin hazırladı.

VATANDAŞIN HAYALİNDE NELER VAR?

Rekor tutarın kime çıkacağı merakla beklenirken, bilet alan vatandaşlar da geleceğe dair planlarını paylaştı. Emekli sağlık çalışanı Haldun Somuncu, ikramiyenin kendisine çıkması halinde Japonya'ya seyahat etmeyi ve memleketi Giresun'da fındık üretimine yatırım yapmayı planladığını ifade etti. Somuncu, uğurlu rakamlarının ise 7, 31, 42 ve 6 olduğunu belirtti.

Bilet alan diğer vatandaşlardan Müslüm Sağlık, olası bir kazanç durumunda öncelikle ev ve otomobil alıp, kalan tutarla ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği vereceğini dile getirdi. Önder Kurt ise havuzlu bir ev ile lüks bir otomobil almanın yanı sıra bir futbol takımı kurma hayali olduğunu sözlerine ekledi.