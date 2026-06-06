Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, nisan ayında evlilik yolunda ilk adımı attığı Duygu Karabaş ile Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını birleştirdi. 36 yaşındaki Kaya, nikah törenine ait görüntüleri kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Çiftin ilişkilerini uzun süredir basından uzak tutmayı tercih ettiği biliniyordu. Kaya, geçtiğimiz aylarda nişanlandıklarına dair çıkan haberleri doğrulayarak kız isteme merasiminin gerçekleştiğini kamuoyuna aktarmıştı.

SADE NİKAH TERCİH EDİLDİ

Ünlü isim, daha önce basına verdiği demeçlerde büyük bir organizasyon düşünmediklerini belirtmişti. Yaptığı açıklamada, "Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Kaya, bu planına sadık kalarak Amerika'da gösterişsiz bir nikah töreni gerçekleştirdi.

HABERİ TAKİPÇİLERİNE NASIL DUYURDU?

Dijital platformlarda yayınlanan programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan komedyen, özel hayatına dair bu gelişmeyi de yine dijital mecralar üzerinden paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğraflarının altına "Dün böyle bir şey oldu." notunu düşen Kaya'nın gönderisi büyük ilgi gördü. Çiftin evlilik kararı, takipçilerinden ve sanat camiasından kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.