DÜNYANIN en büyük dijital oyun platformlarından Steam'de 13 Temmuz 2026 Pazartesi akşam saatlerinde başlayan erişim sorunu sürüyor. Çok sayıda kullanıcı, mağaza sayfasına erişemediğini, oturum açarken hata mesajları aldığını ve oyun indirme işlemlerinde ciddi yavaşlamalar yaşandığını bildiriyor.

Sosyal medya platformlarında ve arıza takip sitelerinde paylaşılan bildirimlere göre, sorun yalnızca Türkiye'de değil, birçok ülkedeki kullanıcıları da etkiliyor.

Downdetector verileri yoğunluğu gösteriyor

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre, Steam ile ilgili hata bildirimleri saat 19.34 itibarıyla hızla artış gösterdi.

Kullanıcılardan gelen bildirimlerin dağılımı ise şu şekilde:

%49: Sunucu bağlantı sorunları

Sunucu bağlantı sorunları %43: Giriş (oturum açma) problemleri

Giriş (oturum açma) problemleri %4: Mağaza ve satın alma işlemleri

Mağaza ve satın alma işlemleri Diğer: Çeşitli bağlantı ve performans sorunları

Mağaza ve oyun indirmelerinde aksaklık yaşanıyor

Kullanıcıların paylaşımlarına göre Steam Mağazası birçok bölgede ya çok yavaş açılıyor ya da hiç yüklenmiyor. Oyun indirme hızlarında ciddi düşüşler yaşanırken, bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, bazıları ise çevrim içi hizmetlere erişemediklerini belirtiyor.

İlk değerlendirmelere göre sorunun platformun teknik altyapısından kaynaklanan küresel çaplı bir erişim problemi olabileceği ifade ediliyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Haberin hazırlandığı sırada Steam yetkilileri tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

Platformdaki erişim probleminin giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü tahmin edilirken, kullanıcılar Steam hizmetlerinin ne zaman tamamen normale döneceğini merak ediyor.

Steam'den yapılacak resmi açıklama ve erişim durumuna ilişkin yeni gelişmeler oldukça haber güncellenecek.