2011 yılında kurulan popüler film değerlendirme platformu Letterboxd'ın satış masasında olduğu öne sürüldü. Küresel eğlence devlerinin radarına giren şirketin, olası bir devir işlemi için ön görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Puck'ın aktardığı iddialara göre, platformun sahipleri olası alıcılarla pazar yoklaması yapıyor. Bu potansiyel alıcılar arasında Netflix'in yanı sıra Sony Pictures Entertainment ve David Ellison yönetimindeki Paramount Skydance gibi sektörün en büyük oyuncuları bulunuyor. Ayrıca özel sermaye şirketi TPG, RedBird Capital Partners ve Reddit'in kurucu ortaklarından Alexis Ohanian'a ait Seven Seven Six de süreci yakından takip eden taraflar arasında gösteriliyor.

HİSSE YAPISI VE DEĞERLEMESİ

Şirketin güncel ortaklık yapısında en büyük pay, 2023 yılında 50 ila 60 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden yüzde 60'lık hisseyi satın alan Kanada merkezli Tiny holdingine ait. Geriye kalan yüzde 40'lık bölüm ise Letterboxd'ın kurucu ortakları Matthew Buchanan ve Karl von Randow tarafından kontrol ediliyor. Masadaki yeni satış sürecinde ise platform için yaklaşık 250 milyon dolarlık bir değerleme rakamı telaffuz ediliyor.

PLATFORMUN TARAFSIZLIĞI KORUNABİLECEK Mİ?

Sadece son bir yıl içinde 10 milyon yeni kullanıcı kazanarak Haziran 2026 itibarıyla dünya genelinde 30 milyonu aşkın üyeye ulaşan platform, yakın zamanda çevrim içi video kiralama özelliğini de devreye almıştı. Üç yıl gibi kısa bir sürede değerlemesini yaklaşık beş katına çıkaran Letterboxd'ın pazar payı hızla büyüyor. Ancak platformun Netflix, Sony veya Paramount gibi doğrudan içerik üreten büyük stüdyolardan birine satılması durumunda, bağımsız film değerlendirme yapısının ve tarafsızlığının nasıl etkileneceği sektörde temel bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.