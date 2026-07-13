Muğla'nın Milas ilçesinde, Yeniköy Kemerköy Enerji'nin maden sahalarından taşınan zeytin ağaçlarının yeni yaşam alanlarına uyum sağlaması için başlatılan bilimsel bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ağaçların nakil işlemlerinin yanı sıra toprakla yeni buluşan zeytin fidanları da uzman ekipler tarafından düzenli olarak takip ediliyor.

Maden Kanunu'nun Geçici 45. maddesi gereğince yürütülen taşıma işlemlerinde, ağaçların yer değiştirmesi kadar sonrasındaki rehabilitasyon süreci de kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda sulama, bitki besleme, bitki koruma, kaolin uygulamaları ve gelişim kontrolleri uzman heyetlerin belirlediği periyotlarla hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz eylül ayında Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) ile şirket arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ağaçların adaptasyon ve bakım süreci bağımsız bir şekilde tarafsız olarak izleniyor.

BİLİMSEL UYGULAMALARLA ADAPTASYON SÜRECİ

Taşıma operasyonuna liderlik eden Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Zeytin Akademi kurucusu Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın aktardığına göre, her ağaç işlem öncesinde tek tek değerlendirmeye alınıyor. Gençleştirme ve kök budaması ile kök koruma işlemleri bilimsel standartlara uygun olarak tamamlandıktan sonra ağaçlar yeni bölgelerine naklediliyor.

Özkaya, taşıma sonrasında kontrollü sulama ile toprak yapısına uygun besleme programlarının devreye alındığını, çevresel etkilere karşı koruyucu ürünler kullanıldığını bildirdi. Sürgün oluşumu, yaprak ve çiçek gelişimlerinin kayıt altında tutulduğunu belirten uzmanlar, bugüne kadarki verilerin ağaçların yeni alanlarına sağlıklı bir şekilde uyum sağladığına işaret ettiğini açıkladı.

MADEN SAHALARINDA REHABİLİTASYONUN BÖLGESEL ETKİSİ NEDİR?

Enerji üretimi ile tarımsal sürekliliğin eşzamanlı yürütülmesini amaçlayan alan rehabilitasyon projeleri, ekolojik faydasının yanında yerel ekonomiye de doğrudan yansıyor. Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'ın açıklamasına göre, bakım faaliyetleri ağırlıklı olarak yerel kaynaklar ve işletmeler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Şirket, yüzde 85'i bölge halkından oluşan 3 bin 100 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, tedarik zinciriyle birlikte yaklaşık 100 bin kişiyi kapsayan yıllık 5 milyar liralık bir ekonomik etki alanı yaratıyor.

Hüsamlar Yeniden projesi kapsamında doğaya geri kazandırılan eski maden sahalarında 250 bini aşkın bitki, fidan ve zeytin ağacı bulunuyor. Milas Ziraat Odası ve yerel üreticilerin de sürece dahil edilmesiyle, 10 milyonlarca liralık bütçeyle yürütülen bu bakım çalışmaları sayesinde bölgedeki tarımsal varlığın korunması ve üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.