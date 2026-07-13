Türkiye genelinde 20 şehirde mobilite hizmeti sunan Martı, sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren ABD merkezli Tensor ile stratejik bir iş birliğine imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, bu ortaklık sayesinde Türkiye'de yapay zeka destekli ve paylaşımlı otonom araç dönemi resmen başlamış olacak.

2016 yılında Silikon Vadisi'nde kurulan Tensor, Seviye 4 otonom araç teknolojilerinde uzmanlaşmış bir şirket olarak biliniyor. Kaliforniya eyalet tarihinde sürücüsüz yolcu taşıma izni alan ikinci firma unvanını taşıyan şirket, Ağustos 2025'te dünyanın ilk kişisel otonom aracı olan Robocar'ı tanıtmıştı. Geliştirilen bu sistem, yerleşik paylaşım özellikleri sayesinde filo operasyonlarına kolayca entegre edilebiliyor.

HEDEF ŞEHİR İÇİ ULAŞIMI DEĞİŞTİRMEK

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, teknoloji odaklı ulaşım çözümlerine öncülük etmeye devam ettiklerini aktardı. Öktem, Tensor ile kurulan ortaklık sayesinde yapay zeka destekli sürücüsüz araçları kullanıcılarla buluşturmayı hedeflediklerini ve bu teknolojinin şehir içi ulaşımın geleceğini tamamen şekillendireceğini belirtti.

SEVİYE 4 OTONOM SÜRÜŞ SİSTEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Otonom araç teknolojilerinde Seviye 4, aracın belirli rota ve koşullarda insan müdahalesi olmadan tamamen kendi kendini yönetebilmesi anlamına geliyor. Bu seviyedeki araçların paylaşımlı mobilite ağlarına eklenmesi, trafik yoğunluğunu yönetme ve ulaşım maliyetlerini düşürme konusunda büyük şehirlerdeki kullanıcılara pratik bir alternatif sunuyor.

Tensor CEO'su Dr. Jay Xiao ise ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa'nın ardından Türkiye pazarına girmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi. Xiao, güvenli ve ölçeklenebilir otonom sürüş deneyimini küresel çapta yaygınlaştırma stratejileri kapsamında, Türkiye'deki kullanıcılara üst düzey bir mobilite hizmeti sunacaklarını ifade etti.